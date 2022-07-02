На Сумщині поліцейські допомогли знайти розгубленій 3-річній дівчинці маму та врятували життя її дідусю Сьогодні на одній із вулиць міста начальник дізнання Роменського районного відділу поліції Марина Йосипенко помітила чоловіка, якому стало погано. Невідомий, перебуваючи поблизу пішохідного переходу, почав втрачати свідомість та впав на землю. Поруч з ним була малолітня дівчинка. Як пізніше з'ясувалось, це була його 3-річна онучка.

Не гаючи ні хвилини поліцейська підбігла до них та допомогла піднятись чоловіку.

Ще один співробітник поліції, що був неподалік, викликав швидку допомогу. Далі, чекаючи на приїзд медиків, правоохоронці виконували всі їхні телефонні вказівки. А малолітню дівчинку, аби та не злякалась, весь час тримала на руках поліцейська.

По приїзду швидкої, медики забрали чоловіка до лікарні. Сам пенсіонер не міг пояснити хто він та де проживає.

У подальшому Марина Йосипенко завдяки небайдужим перехожим громадянам з'ясувала в якому саме будинку міста проживає мама дівчинки. Та вже разом з маленькою роменчанкою й місцевим жителем, який запропонував допомогу, направились до ймовірного місця мешкання.

Під'їжджаючи на автомобілі до багатоповерхівки, трирічна дівчинка впізнала свій будинок та свою маму, яку швидко знайшли.

Схвильована молода матуся дізнавшись, що сталося, щиро подякувала поліцейським за допомогу її батьку, а також за те, що привезли доньку.

Відділ комунікації поліції Сумської області