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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Росіяни обстрілюють Сумщину зі всього наявного важкого озброєння – Живицький

Росіяни щодня обстрілюють Сумщину.

Стріляють зі всього наявного важкого озброєння. Про це під час брифінгу 8 липня повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Gazeta.ua.

Вчора надвечір росіяни з артилерії та стрілецької зброї обстрілювали громади прикордоння. Ніч на Сумщині пройшла спокійно. Сьогодні зранку обстріли відновилися. Навіть зафіксували два авіаудари.

"Протягом останньої години з території Росії з артилерії обстріляли Миропільську громаду. Ворог стріляє з усього можливого важкого озброєння. Таким чином росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні. Звісно, що під ракети ворога потрапляють об'єкти цивільної інфраструктури, людські будинки, навіть психоневрологічний інтернат. Заклад не придатний до проживання там людей. Всіх пацієнтів евакуювали", – сказав він.

Близько 2,5 тис. об'єктів в області пошкоджено або зруйновано. Йде процес швидкого відновлення.

"Відновлюємо важливий міст, який сполучає Суми та Лебедин. За погодженням з військовими, всі мости прикордоння тимчасово не відновлюємо з безпекової точки зору", – пояснив Живицький.

Общество
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