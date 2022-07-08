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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:51150

Рятувальники спільно з представниками ДП «Сумське лісове господарство» провели профілактичний рейд

Враховуючи красу нашого мальовничого Сумського краю, його природу, то звісно відпочинок у лісі є популярним серед жителів району. Однак не всі громадяни дотримуються правил безпеки - як наслідок у лісах виникають пожежі, які здатні нанести великих та непоправних збитків природі і відповідно державі.

З метою запобігання виникнення пожеж у лісових масивах, рятувальники Сумського району спільно з представником  ДП «Сумське лісове господарство», 7 липня 2022 року в лісовому масиві провели рейд по проведенню інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо попередження пожеж в природних екосистемах та правил безпеки при виявлені вибухонебезпечних предметів, під час якого інспекторський склад розповсюдив відповідні інформаційні пам`ятки.

Шановні громадяни! Аби запобігти виникненню пожеж у лісових масивах, рятувальники рекомендують дотримуватись правил протипожежної безпеки. Зокрема, не залишати розведене вогнище без нагляду, не розпалювати багаття ближче ніж за 50 метрів до хвойного та за 25 метрів до листяного лісу, не розкладати багаття поблизу сухої трави. У разі запалення вогнища обов’язково треба спостерігати за полум’ям; залишаючи місце, де розводили багаття, його необхідно засипати землею, або залити водою.

Якщо ми будемо уважними та обережними, дотримуватися правил безпеки, то захистимо себе й природу від втрат!

Общество
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