У Сумах патрульні зупинили п’яного водія, у якого в автівці було двоє малолітніх дітей Нещодавно, патрулюючи вулицю Миру, увагу охоронців порядку привернув водій транспортного засобу Skoda Octavia.

Він підозріло маневрував та створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Найжахливіше те, що в автівці був не лише керманич із явними ознаками алкогольного сп'яніння, а і його дружина та двоє малолітніх дітей.

38-річний чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат якого був позитивним — 2,42 проміле. На хвилиночку, це у 12 разів перевищує допустиму норму.

На водія поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.

Патрульна поліція Сумщини