У Сумах патрульні зупинили п’яного водія, у якого в автівці було двоє малолітніх дітей

Він підозріло маневрував та створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху.
Найжахливіше те, що в автівці був не лише керманич із явними ознаками алкогольного сп'яніння, а і його дружина та двоє малолітніх дітей.
38-річний чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат якого був позитивним — 2,42 проміле. На хвилиночку, це у 12 разів перевищує допустиму норму.
На водія поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.
Патрульна поліція Сумщини