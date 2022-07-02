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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:03100

«Сумигаз Збут» повернув клієнтам майже пів мільйона гривень переплат

Станом на 8 липня 2022 року ТОВ «Сумигаз Збут», що працює під брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, повернуло клієнтам - побутовим споживачам 469 тисяч гривень переплат та помилково сплачених у травні коштів за спожитий природний газ.

“Повернення коштів триває. На жаль, воєнний стан та дії  ГК “Нафтогаз України” уповільнюють процес повернення коштів. Ми дуже просимо наших клієнтів набратися терпіння”, – сказав директор ТОВ “Сумигаз Збут” Олександр Голуб.

Зміна постачальника для побутових споживачів ТОВ “Сумигаз Збут” відбулась у червні, хоча офіційна дата зміни постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС України зазначена 01.05.2022 р. В умовах відсутності комунікації зі споживачами з боку нового постачальника, ТОВ “ГК «Нафтогаз України”, частина клієнтів перерахувала оплату за травень на рахунки попереднього постачальника.

“Після того, як ми дізнались з інформаційної платформи ТОВ “Оператор ГТС України” про зміну постачальника, ми почали інформувати про це наших споживачів”, – зазначив директор компанії.

В компанії уточнили, що автоматично перевести переплату з особового рахунку у ТОВ “Сумигаз Збут” на особовий рахунок клієнта у ТОВ “ГК «Нафтогаз України” неможливо, оскільки це різні юридичні особи. Наразі відсутній погоджений сторонами механізм автоматичного переведення коштів з особових рахунків споживачів однієї компанії на особові рахунки споживачів іншої, оскільки з ТОВ «ГК «Нафтогаз України» не досягнуто згоди з даного питання.

“Якщо споживач має переплату або сплатив за газ помилково, він може надіслати нам заяву на повернення коштів”, – вказав директор ТОВ “Сумигаз Збут”.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Кабінет Міністрів запровадив механізм спеціальних обовʼязків з постачання газу населенню, умови якого не зміг виконати жоден великий постачальник в Україні. Через це нові договори на закупівлю газу для населення з ГК “Нафтогаз Трейдинг” не уклала переважна більшість постачальників. В результаті цього більше 90% побутових споживачів України опинилися на обслуговуванні “постачальника останньої надії”, функції якого виконує ТОВ “ГК “Нафтогаз України”.

Экономика Переплата за газ
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