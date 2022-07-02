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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:28158

Арештовано 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому»

За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «ПАО «Газпром».

У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни рф проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.
Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними.
СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Заходи з виявлення підприємств, контрольованих рф, проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Право «ПАО «Газпром» «Росатом» «Роснефть» Арешт активів
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