У Шостці співробітники кримінальної поліції викрили грабіжника Побачивши ввечері на вулиці нетверезого чоловіка, зловмисник вдарив його по голові та відібрав барсетку з мобільним телефоном та іншими речами.

На спецлінію «102» зателефонував 42-річний житель Шостки, який повідомив, що щойно його пограбували біля власного під’їзду. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

За словами потерпілого, він повертався додому після зустрічі з друзями. Біля під’їзду його вдарили по голові й відібрали барсетку, в якій знаходилися мобільний телефон, банківська картка, ключі від квартири, гроші та документи.

Провівши ряд оперативно-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції встановили особу грабіжника. Ним виявився неодноразово судимий 36-річний житель Шостки.

За його словами, він побачив на вулиці нетверезого чоловіка й вирішив його пограбувати. Чужий мобільний телефон зловмисник залишив собі, гроші витратив, а все інше викинув.

Поліцейські вже вилучили у підозрюваного гаджет потерпілого, його найближчим часом повернуть власнику.

У поліції відносно чоловіка відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області