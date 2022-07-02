За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння сухої рослинності (відео) 7 липня о 14:05, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння на відкритій території по вул. Київська в м. Шостка.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено сміття та залишки сухої рослинності на площі до 30 кв. м.

О 14:46 загоряння локалізували, а о 15:20 витративши на гасіння майже 5 тонн води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок стався і в обласному центрі де в пров. Гайовий горіли залишки сухої рослинності на площі до 10 кв. м.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області