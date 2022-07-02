За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння сухої рослинності (відео)

Про пожежу повідомив випадковий перехожий. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено сміття та залишки сухої рослинності на площі до 30 кв. м.
О 14:46 загоряння локалізували, а о 15:20 витративши на гасіння майже 5 тонн води, повністю ліквідували.
Цього ж дня схожий випадок стався і в обласному центрі де в пров. Гайовий горіли залишки сухої рослинності на площі до 10 кв. м.
Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області