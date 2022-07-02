Сумчанки вийшли у півфінал чемпіонату Європи У Базелі (Швейцарія) тривають чемпіонати Європи U16 з хокею 5S (5х5) серед юнаків та дівчат.

Дівоча збірна з п’ятьма сумчанками у складі у 1/4 фіналу обіграла хорваток 7:2 (2 голи забила наша Софія Басанець) і вийшла в 1/2 фіналу.

Сьогодні ж українки зустрінуться з валійками, яких обігрували в групі 7:2.