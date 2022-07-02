Синоптики вкотре прогнозують дощі на Сумщині На вихідних на Сумщині під впливом активного атмосферного фронту та області зниженого тиску, очікується нестійка погода з грозовими дощами, подекуди можливе випадіння граду та шквали.

9 липня: Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-східний 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +25..+30°. 10 липня: Хмарно з проясненнями, часом дощ, вдень місцями значний, місцями: грози, град. Вітер північний 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря дещо знизиться і становитиме вночі +14..+19°, вдень +20..+25°. Увага! Вдень 9 липня по Сумській області та м.Суми очікуються гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с, (І-й рівень небезпечності, жовтий)