Синоптики вкотре прогнозують дощі на Сумщині

9 липня: Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.
Вітер північно-східний 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +25..+30°.
10 липня: Хмарно з проясненнями, часом дощ, вдень місцями значний, місцями: грози, град.
Вітер північний 7-12 м/с, вдень під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря дещо знизиться і становитиме вночі +14..+19°, вдень +20..+25°.
Увага!
Вдень 9 липня по Сумській області та м.Суми очікуються гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с, (І-й рівень небезпечності, жовтий)