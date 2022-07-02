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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:2349

ВАКС повернув 3 млн грн застави, внесеної за ексголову Госпсуду Сумщини

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави з 4 млн грн до 992 400 грн колишньому голові Господарського суду Сумської області Олександру Коваленку, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди.

Таке рішення 7 червня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання захисника обвинуваченого (Олександра Коваленка – ред.) адвоката Кравченка П.А., про зміну запобіжного заходу – задовольнити частково. Змінити, визначений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10 травня 2022 року обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 990 000 грн на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 992 400 грн», – ідеться в рішенні.

Різницю в майже 3 млн грн повернули заставодавцю, а ще 20 тисяч грн передали на потреби Збройних сил України. Про повернення коштів також просив сам заставодавець, оскільки не думав, що розгляду справи Коваленка затягнеться на понад 4,5 роки. До того ж, унаслідок бойових дій у Київській області заставодавець втратив свій товар на складах.

Як встановлено детективами НАБУ, суддя вимагав від місцевого бізнесмена неправомірну вигоду в сумі 26,6 тисячі доларів за «вирішення» земельного спору в господарській справі.

Кримінальним кодексом України за скоєння вказаного особливо тяжкого корупційного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, із конфіскацією майна.

 
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