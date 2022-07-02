У Шостці онук обікрав бабусю Скориставшись відсутністю рідної бабусі вдома, зловмисник викрав з її помешкання вподобані речі, які одразу продав.

До поліції Шостки з заявою про крадіжку звернулася 63-річна жителька Шостки. Жінка розповіла, що за її відсутності вдома, звідти зник LED - телевізор та велосипед. У скоєному вона запідозрила рідного онука, який останній часом жив з нею.

Поліцейські розшукали та допитали 18-річного хлопця. Останній зізнався у скоєному та розповів, що викрадені речі одразу продав, а гроші витратив на свої потреби.

Правоохоронці вже розшукали телевізор та повернули його власниці. Пошуки велосипеда тривають.

У поліції відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.