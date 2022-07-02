На Сумщині за місяць повідомлено про підозру 14 колабораціоністам Поліцейські Сумщини продовжують виявляти осіб, які співпрацюють з окупаційними військами.

Поліція Сумської області щоденно проводить оперативні заходи для виявлення кримінальних злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю, та припинення подальшого поширення інформації прихильниками «руського міра».

Так, лише протягом червня місяця правоохоронці відкрили 34 кримінальні провадження, з яких 14 за статтею 111-1 «Колабораційна діяльність» та 20 за статтею 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» Кримінального кодексу України.

Слідчими та дізнавачами слідчого управління та територіальних підрозділів ГУНП в Сумській за процесуальним керівництвом прокуратури протягом червня повідомлено про підозру у скоєнні зазначених злочинів 14 особам.