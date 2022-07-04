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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:26195

Служба зайнятості Сумщини допоможе обрати майбутню професію

З раннього дитинства ми цікавимось у дітей, ким вони хочуть бути. Хтось хоче стати актором, хтось – бізнесменом, а хтось – космонавтом, пілотом чи лікарем, але обов’язково суперуспішним.

З віком дитячі уподобання змінюються. І не завжди по закінченню шкільного навчання вдається визначитися з майбутньою професією. Іноді вибір є справжньою проблемою. Як випускники, так і їхні батьки хвилюються, сумніваються, бояться помилитися. Що робити?

Фахівці з профорієнтації Сумського обласного центру зайнятості впевнені, що вдало обрати майбутню професію не так вже й складно. Необхідно лише чесно оцінити власні здібності та інтереси та скоординувати зусилля у відповідному напрямку.

Завдяки стрімкій цифровізації нашого суспільства визначити майбутній професійний шлях стало доволі просто. Онлайн-сервіси з профорієнтації дозволяють не лише усвідомлено обрати майбутню професію, а й оцінити власний потенціал та розробити стратегію кар’єрного зростання. До вашої уваги 4 дієві сервіси, які допоможуть знайти своє місце в професійній сфері

https://sum.dcz.gov.ua/.../onlayn-platformy-iz-testamy-na...

У разі потреби фахівці служби зайнятості нададуть вам профорієнтаційні послуги. Консультацію можете отримати за телефоном (0542) 68-55-22.

Скористайтесь підтримкою у Telegram-каналі https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Экономика Профорієнтація
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