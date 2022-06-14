Кого потребують і скільки платять роботодавці Сумщини В умовах воєнного стану служба зайнятості Сумщини активно співпрацює з роботодавцями, що надає можливість утримувати ситуацію на ринку праці й сприяти працевлаштуванню незайнятих громадян.

За даними Сумського обласного центру зайнятості, станом на 8 липня поточного року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих роботодавцями до служби зайнятості, становить майже 9 тисяч гривень. Найбільше, 11 тисяч 333 гривні, пропонується у фінансовій та страховій сферах, на будівництві – 10520 грн., майже 10 тисяч становить середній розмір оплати праці у закладах охорони здоров’я.

Найбільшу потребу в кадрах мають підприємства переробної промисловості – 55% вакансій, сільське господарство – 14%, держуправління і оборона – 9%, на будівельну галузь припадає 8%, у сферах торгівлі та охорони здоров’я - по 7%.

На сьогодні статус безробітного мають 16,8 тисяч осіб, з яких 10,3 тисячі – жінки.