У Сумах переселенка з Донбасу виправдовувала збройну агресію рф За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці, яка оприлюднювала матеріали, що виправдовують збройну агресію російської федерації проти України та глорифікують російських військових (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

На Сумщині триває системна робота щодо виявлення прибічників збройної агресії РФ проти України

За даними слідства, жінка у 2014 році через збройну агресію росії проти України переїхала з тимчасово окупованої території Донецького регіону в м. Суми. Попри це, будучи проросійсько-налаштованою, у забороненій соцмережі з початку повномасштабного вторгнення вона виправдовувала дії окупантів та закликала підтримувати армію російської федерації та незаконні збройні формування. Поширюваний підозрюваною контент свідчить про визнання правомірною окупації частин території України, виправдовування війни та вихваляння осіб, що здійснюють збройну агресію проти України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури