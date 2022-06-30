У Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва – новий керівник

Директор Сумського обласного театру для дітей та юнацтва Віктор Кулемза, який керував закладом більш як 20 років, пішов на заслужений відпочинок.
Розпорядження про заміщення в установленому законодавчим порядком вакантної посади Миколі Юдіну та квіти й цінний подарунок обласної ради Віктору Кулемзі вручили голова обласної ради Віктор Федорченко та депутат облради, голова обласної ради профспілок Тетяна Євдокимова.
Віктор Федорченко подякував Віктору Ігнатовичу за його вклад у розвиток театрального мистецтва Сумщини. «Ми всі відчували, що театр був для вас невіддільною частиною життя, другою родиною. Ви дуже багато сил, енергії віддавали улюбленій справі, і жителі області це відчували, споглядаючи театральний репертуар. Сподіваюся, що Ваш неоціненний досвід стане у нагоді й Ви допомагатимете своїми порадами у подальшому розвитку закладу. Від імені усього депутатського корпусу дякую Вам за роботу, бажаю здоров’я, натхнення, миру й удачі», - сказав голова обласної ради.
Миколі Юдіну, при керівництві якого театр Щепкіна отримав звання академічного і національного, Віктор Федорченко побажав успіхів на новій посаді.