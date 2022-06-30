У Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва – новий керівник Від 7 липня ТЮГ очолює Микола Юдін, який до цього часу був керівником Сумського обласного Національного театру драми та музичної комедії ім. Михайла Щепкіна.

Директор Сумського обласного театру для дітей та юнацтва Віктор Кулемза, який керував закладом більш як 20 років, пішов на заслужений відпочинок.

Розпорядження про заміщення в установленому законодавчим порядком вакантної посади Миколі Юдіну та квіти й цінний подарунок обласної ради Віктору Кулемзі вручили голова обласної ради Віктор Федорченко та депутат облради, голова обласної ради профспілок Тетяна Євдокимова.

Віктор Федорченко подякував Віктору Ігнатовичу за його вклад у розвиток театрального мистецтва Сумщини. «Ми всі відчували, що театр був для вас невіддільною частиною життя, другою родиною. Ви дуже багато сил, енергії віддавали улюбленій справі, і жителі області це відчували, споглядаючи театральний репертуар. Сподіваюся, що Ваш неоціненний досвід стане у нагоді й Ви допомагатимете своїми порадами у подальшому розвитку закладу. Від імені усього депутатського корпусу дякую Вам за роботу, бажаю здоров’я, натхнення, миру й удачі», - сказав голова обласної ради.

Миколі Юдіну, при керівництві якого театр Щепкіна отримав звання академічного і національного, Віктор Федорченко побажав успіхів на новій посаді.