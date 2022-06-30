Рашисти обстріляли з градів пасовисько, вбивши кілька корів Ворог продовжує обстрілювати з росії прикордоння України. Учора агресор вів вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманьській громадах Сумщини та Новгород-Сіверській Чернігівщини.

Шалигінська громада за добу росіянами обстрілювалася п’ять разів. Зафіксовано вогнь зі стрілецької зброї та більше 40 вибухів зі ствольної артилерії та мінометів.

Околиці Есманської громади було обстріляно зі ствольної артилерії. Зафіксовано 9 вибухів.

Ворожа ствольна артилерія здійснила близько десятка пострілів по території Білопільської громади.

Територію Новгород-Сіверської громади, що на Чернігівщині, ворог учора обстрілював тричі. Росіяни одночасно гатили з РСЗВ та мінометів. Зафіксовано близько 120 вибухів.

В одному з випадків ворожі «гради» обстріляли пасовище, на якому пасли худобу. Жертв серед людей чи руйнування інфраструктури не зафіксовано.

ДПСУ