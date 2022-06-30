У Сумах п'яний водій перекинувся з автівкою Автопригода сталася вчора ввечері, близько 20-ї години, в одному з дачних масивів міста.

Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що 49-річний водій транспортного засобу ЗАЗ Lanos, не вибравши безпечної швидкості руху та безпечного інтервалу, допустив наїзд на ґрунтовий насип. У результаті це призвело до перекидання автівки на дах. Керманич, на щастя, не постраждав.

Охоронці порядку виявили в громадянина ознаки алкогольного сп'яніння. Та від проходження огляду на місці автопригоди та в закладі охорони здоров'я він категорично відмовився. Також чоловік не надав необхідних документів на право керування транспортним засобом.

Патрульні склали на водія адмінматеріали:

- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

- ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП;

- ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння) КУпАП.