Через низький пасажиропотік на Шосткинщині можуть скоротити та закрити деякі приміські маршрути

Через низький пасажиропотік та збитковість, існування деяких рейсів під питанням, пише Шостка.інфо.
– Шановні мешканці громади. На даний час гостро стоїть питання приміських перевезень. Просимо максимально використовувати послуги офіційних перевізників приміських перевезень. За рахунок нелегальних перевезень падає пасажиропотік, що в свою чергу призводить до збитковості діяльності офіційних перевізників. В подальшому можливе скорочення рейсів, а також закриття маршрутів, – зазначила Дар’я Гребенюк.