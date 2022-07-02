Сумські патрульні спіймали крадія Навіть не на службі патрульні на варті правопорядку: сумські інспектори допомогли затримати чоловіка, який ймовірно, причетний до декількох крадіжок.

Днями поліцейські Роман Шевцов та Андрій Беліцький, перебуваючи поза службою, пили каву на перехресті вулиць Горького та Леваневського.

Раптом Роман та Андрій почули крики про допомогу та побачили, як один чоловік намагався наздогнати іншого. До того ж у втікача почали випадати на землю шампуні.

Інспектори швидко прийняли рішення втрутились та побігли за ним. Переслідування виявилося нетривалим, адже патрульні та небайдужий громадянин наздогнали та затримали втікача. Як з'ясувалась, чоловік, який тікав, вчинив крадіжку двох пляшок шампуню з магазину.

Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього ще й засоби для гоління. Ці предмети він викрав за годину до цього в іншому магазині.

За наявними базами охоронці порядку встановили, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

На місце події інспектори викликали екіпаж патрульних та слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини