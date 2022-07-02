У Тростянецькій громаді запрацювали дві нові сільські бібліотеки 7 липня відбулось відразу дві важливі події в культурному житті Тростянецької громади – відкриття сучасних нових бібліотек у селах Ницаха та Білка.

Варто зазначити, що вторгнення російського агресора в Україну й, зокрема, на Тростянеччину, завадили відкриттю бібліотек на початку 2022 року. Відрадно, що вони уціліли. Нещодавно зроблено останні штрихи в устаткуванні приміщень, і ось тепер сільські бібліотеки гостинно відчинили свої двері.

Перша розповідь – про нову бібліотеку в селі Ницаха. Капітальний ремонт приміщення, обійшовся в 400 тисяч грн. Його зроблено за благодійні кошти меценатки, яка вже багато років співпрацює з Тростянецькою міською радою й постійно підтримує проєкти соціального та культурного спрямування Тростянецької громади – німкені Сібілле Страк-Цимерман, пра-пра-правнучки нашого знаменитого земляка, цукрозаводчика Леопольда Кеніга.

Допомогло коштами в сумі 58 тис. гривень на облаштування бібліотеки місцеве агропідприємство «Восход» (керівник Олег Сидорчук). Також були виділені державні кошти в сумі близько 66 тис. гривень на придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання.

Міський голова Юрій Бова у вітальному слові щиро подякував усім, хто причетний до важливої справи відкриття сільської бібліотеки сучасного зразка.

Бібліотекарка Катерина Жабоєдова, розповіла, що наразі в бібліотеці нараховується 200 читачів. Нині спостерігається тенденція до зростання відвідування бібліотеки дітьми, бо проживає в селі чимало переселенців, влітку гостюють у бабусь онуки.

Жителі та гості Ницахи несказанно раді новій бібліотеці, де чисто, світло і красиво, багато нових книжок, є інтернет, настільні ігри, зручні меблі. До речі, взимку у бібліотеці буде не менш комфортно, бо утеплено стіни, підлогу, облаштовано опалення, побудовано внутрішній санвузол.

Білківський сільський старостат найбільший, з тих, що входить до складу Тростянецької територіальної громади. Там проживає понад 2000 людей, працює школа й дитячий садок, тож відкриття оновленої сучасної бібліотеки для дітей та дорослих має актуальне значення.

Нову бібліотеку створено на першому поверсі приміщення Білківського старостату. Вона займає три відремонтованих кімнати. У повітрі – приємний аромат нових книжок, на полицях - ряди видань популярних українських та іноземних авторів.

Для малечі облаштували окрему кімнату з дитячими книжечками, розмальовками, настільними іграми та зоною відпочинку в підвісному кріслі-гойдалці. Для школярів встановили комп’ютери, є вільний доступ до мережі інтернет.

Білківську нову бібліотеку створено за ініціативи міського голови Юрія Бови. Фінансування відбувалося з трьох джерел: бюджету громади, державного бюджету та спонсорські кошти. На ремонтні роботи спрямовано 50 тисяч гривень коштів з бюджету Тростянецької громади, комп’ютерну техніку (на 80 тисяч гривень) придбано за державні кошти, з придбанням меблів допомогло товариство «РАЙЗ ПІВНІЧ», надавши фінансування в сумі 101 тисяча гривень.

У цій сільській бібліотеці зараз нараховується 700 користувачів. Після оновлення бібліотечних фондів та ремонту приміщення їх значно побільшає, переконані бібліотекарі Лариса та Наталія Сосєдки.

Вітаючи сільську громаду з цією приємною й важливою подією, міський голова Юрій Бова щиро подякував всім нашим партнерам та благодійникам. Він побажав жителям Білківського старостату незламної віри в нашу спільну перемогу, мирного життя, натхнення, розвитку, цікавого дозвілля й ніколи не чути страшних пострілів та вибухів ворожих снарядів.

Тростянецька міська рада