Сумчанам проведено виплату державної допомоги, компенсацій, пільг та субсидії З 6 липня мешканці громади мають можливість отримати дані кошти.

Проведено виплату:

- державних допомог сім’ям з дітьми; малозабезпеченим сім’ям; послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, на догляд; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня; на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, за липень (всього 14254 одержувачам на 28,8 млн грн);

- готівкою пільг та житлових субсидій за червень 2022 року (11671 одержувачу на загальну суму 4,5 млн грн);

- щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування за червень 1616 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії, на суму 546,2 тис. грн.

СМР