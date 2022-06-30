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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:026

Конотопчанка забиває за збірну на чемпіонаті Європи

7 липня в Празі стартували чемпіонати Європи з пляжного гандболу серед чоловіків та жінок.

Участь у ньому беруть і збірні України. За жіночу грає вихованка Конотопської ДЮСШ Анна Дябло.

Наші дівчата у попередньому раунді у першому матчі обіграли господарок змагань чешок 2:1 (17-20, 20-14, 9-4) і програли француженкам 1:2 (26-23, 24-29, 4-6). Конотопчанка відзначилася у цих іграх 14 (стала кращою!) та 10 очками відповідно. Сьогодні українки зіграють з італійками та швейцарками.

Чоловіча збірна програла Нідерландам 1:2 (23-19, 18-23, 8-9) і виграла у Франції 2:1 (11-10, 14-20, 9-2). Сьогодні українці зіграють з італійцями та угорцями.

Спорт
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