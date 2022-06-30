Сумчанки виграли групу на чемпіонаті Європи У Базелі (Швейцарія) тривають чемпіонати Європи U16 з хокею 5S (5х5) серед юнаків та дівчат.

Дівоча збірна з п’ятьма сумчанками у складі виграла в Уельса 7:2 (2 голи забила наша Софія Басанець, ще 1 на рахунку Вікторії Назаренко) і посіла перше місце в групі А.

Сьогодні наші зіграють у чвертьфіналі проти хорваток.