Оголосили підозру російському генералу, що командував вторгненням на Сумщину Командувачу військ центрального військового округу росії генерал-полковнику олександру лапіну повідомили про підозру.

Військовий керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину, йдеться у повідомленні Генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Днями генерал-полковник олександр лапін одержав від путіна звання героя росії. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України його «героїзм» кваліфікували, як злочин. Командувачу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зібрано докази, що російський воєначальник безпосередньо керував операцією із вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію трьох областей України та спроби їх захоплення.

Командний пункт генерал полковника був облаштований на фермі в селі Терехівка Чернігівського району, де він перебував протягом лютого-березня 2022 року. А у березні командувач підняв бойовий дух підлеглих військовослужбовців, вручивши їм державні нагороди рф. Є дані, що серед удостоєних цієї честі був і його рідний син.

Генерал-полковник рф та його підлеглі також перевіряються на причетність до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення, тож якщо маєте додаткову інформацію - надсилайте її на наш єдиний доказовий хаб - https://warcrimes.gov.ua/.