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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:46229

Генштаб ЗСУ прогнозує активізацію обстрілів прикордоння Сумщини

У Генеральному штабі ЗСУ прогнозують активізацію артилерійських обстрілів прикордонних районів на Сумському напрямку.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

“За наявною інформацією, противник здійснює нарощування своєї системи вогневого ураження. Так, впродовж тижня ним було переміщено на Сумський напрямок батарею 152 мм самохідних установок "Гіацинт Б" та реактивну батарею БМ 21 "Град" на напрямку населеного пункту Шостка. Надалі очікується збільшення артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів прикордонних районів, а також проведення демонстраційних дій уздовж державного кордону України”, - сказав Громов.

Загалом , за його словами, на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник упродовж тижня завдавав авіаційних ударів та обстрілював позиції наших військ, у тому числі прикордонників.

Общество Генштаб Обстріли Російсько-українська війна
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