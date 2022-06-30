У Сумах поліцейські викрили жінку, яка скоїла наругу над могилами наших захисників Сьогодні, близько 08.15, до поліції надійшло повідомлення від працівників центрального кладовища про те, що невідома особа пошкодила могили на Алеї Слави, розкидала вінки, квіти.

На місце події негайно виїхали працівники поліції.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, співробітники відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції вже за декілька годин встановили та розшукали особу причетну до злочину. Нею виявилася 31-річна раніше судима жителька обласного центру.

Як пояснила сама зловмисниця, на могилах вона шукала «закладки».

За даним фатом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». За скоєне жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.