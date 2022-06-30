У Сумах поліцейські викрили жінку, яка скоїла наругу над могилами наших захисників

На місце події негайно виїхали працівники поліції.
У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, співробітники відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції вже за декілька годин встановили та розшукали особу причетну до злочину. Нею виявилася 31-річна раніше судима жителька обласного центру.
Як пояснила сама зловмисниця, на могилах вона шукала «закладки».
За даним фатом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». За скоєне жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.