На Глухівщині мотоциклістка потрапила в ДТП: двоє потерпілих Глухівські поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди із двома потерпілими.

Подія сталася сьогодні вночі в селі Полошки, що на Глухівщині.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у поліцію надійшло від медиків. На вказане місце негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час руху 37-річна водійка мотоциклу не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет. В результаті ДТП вона та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Постраждалі були доставлені до лікарні.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.