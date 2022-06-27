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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:1690

На Глухівщині мотоциклістка потрапила в ДТП: двоє потерпілих

Глухівські поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди із двома потерпілими.

Подія сталася сьогодні вночі в селі Полошки, що на Глухівщині. 

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у поліцію надійшло від медиків. На вказане місце негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.  

Як попередньо встановили правоохоронці, під час руху 37-річна водійка мотоциклу не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет. В результаті ДТП вона та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Постраждалі були доставлені до лікарні.  

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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