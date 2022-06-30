У Шостці дільничні офіцери поліції викрили жінку, яка займалася незаконним продажем цигарок Сто сімдесят п’ять пачок контрафактних цигарок різних марок вилучили співробітники поліції у жінки, яка поблизу продуктового ринку займалася їх незаконною реалізацією. На правопорушницю був складений адміністративний матеріал.

Під час профілактичних заходів націлених на виявлення осіб, які займаються незаконним продажем підакцизних товарів, дільничні офіцери поліції виявили 40-річну жительку Шостки. Остання поблизу місцевого продуктового ринку займалася реалізацією тютюнових виробів, що не мали марок акцизного податку.

У неї правоохоронці вилучили 175 пачок цигарок різних марок.

Відносно правопорушниці поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ч. 3 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці проводять роботу щодо встановлення каналів постачання та осіб, які можуть бути причетні до виготовлення контрафактних товарів.

Поліція Сумщини