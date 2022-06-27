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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:399

Завтра відновлюється рейс “Шостка – Суми” (розклад)

З 8 липня відновлюється рейс за маршрутом “Шостка – Суми”. Автобус курсуватиме щоденно, окрім неділі.

Про це інформує начальник управління економіки Шосткинської міської ради Дар’я Гребенюк, пише Шостка.інфо.

Час відправлення:

автостанція Шостка – 4:10

автостанція Суми – 16:40.

Общество
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