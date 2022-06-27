Мер Шостки – про наслідки військової агресії рф, завдання влади і населення та отримання компенсації на ремонт пошкодженого майна Шосткинський міський голова Микола Нога звернувся до мешканців громади, розповівши про наслідки військової російської агресії, пріоритетні завдання влади та населення.

Зокрема він роз’яснив, як отримати матеріальну компенсацію на ремонт пошкодженого житла, пише Шостка.інфо.

– Вчора відбувся ракетний обстріл території громади. Пошкоджено підприємство. Воно виведено з ладу повністю. Нанесений серйозний збиток життєдіяльності міста. Багато пошкоджено вікон, дверей, пошкоджені самі будівлі: як житлові будинки, так і соціальна сфера, школи, садок, інфекційна лікарня… Ось таке горе рашисти принесли на нашу землю.

Хочу подякувати всім мешканцям за спокій і рівновагу у ці страшні часи. Хочу подякувати всім, хто займався ліквідацією наслідків цих подій. Це і правоохоронні структури, і пожежники, працівники підприємства, які виявилися там, і комунальники. Всі спрацювали чітко, дали можливість відновити електрозабезпечення, подачу води, прибрати навколишню територію (хоча роботи тільки розпочаті).

Кожен з тих, хто постраждав, а таких ми вже по списку бачимо більше 200, повинен зареєструватися у додатку «Дія». Якщо хто не має додатку, або не вміє зареєструватися, прийдіть на перший поверх у міськвиконком, там працівники допоможуть вам зареєструватися.

І ми збираємо списки, будемо вивчати, хто наскільки постраждав, і теж з місцевого бюджету надамо допомогу. Це не миттєво, але буде робитися все, щоб ця допомога прийшла швидко. Це не компенсація всіх витрат, але ми знайдемо можливість вам хоч трошки допомогти.

Очільник громади зазначив, що ми всі живемо в умовах війни, і такі події загартовують нашу громаду, дають силу і розуміння, що, незважаючи ні на що, шосткинці будуть боронити своє місто і бити ворога.

Також Микола Нога торкнувся питання підготовки до зими.

– Ми готуємось до зими. До зими готуємось страшної. Вчора я був у Чернігові. Вирішували ряд питань, як реформувати теплозабезпечення і т. ін.