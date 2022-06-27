На Сумщині поки не будуть переводити Атинський психоневрологічний інтернат у приміщення школи в Білопіллі Сьогодні, 7 липня, на сесії Білопільскої міської ради мали розглянути питання про переведення Атинського психоневрологічного інтернату, який зазнав руйнуванб внаслідок рашистських обстрілів, у приміщення школи № 5 в Білопіллі.

Проте батьки школярів проти такого переведення і закриття школи. Тож мер Білопілля скасував проведення сесії, про що написав у фейсбуці. «Щодо ситуації з можливим переведенням Атинського психоневрологічного інтернату на базу школи N5 в Білопілля. Після проведення сьогодні низки зустрічей з педагогічним та батьківським колективами школи, враховуючи погодження Сумської обласної ради, мною було прийняте розпорядження про відміну проведення сесії з даного питання. Натомість будуть додатково вивчатися інші шляхи вирішення даної проблеми разом з керівництвом обласної військово- цивільної адміністрації та обласної ради», - написав мер.