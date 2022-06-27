У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння легковика (відео) 7 липня о 05:44, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля «Skoda Fabia» на вул. Горького в м. Ромни

Про пожежу повідомив товариш власника, який завівши автомобіль відчув запах диму в салоні. На місце події було направлено черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогонь охопив задню частину салону авто та багажник, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту легковика.

О 05:51 загоряння локалізували, а о 06:10 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.