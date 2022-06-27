Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:11212

У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння легковика (відео)

7 липня о 05:44, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля «Skoda Fabia» на вул. Горького в м. Ромни

Про пожежу повідомив товариш власника, який завівши автомобіль відчув запах диму в салоні. На місце події було направлено черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогонь охопив задню частину салону авто та багажник, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту легковика.

О 05:51 загоряння локалізували, а о 06:10 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У серпні в Сумській міськраді може з’явитися новий структурний підрозділ
Сегодня 14:40
Мер Шостки – про наслідки військової агресії рф, завдання влади і населення та отримання компенсації на ремонт пошкодженого майна
Сегодня 14:33
Виїзд за межі області для військовозобов’язаних: Генштаб ЗСУ скасував рішення про видачу дозволів
Сегодня 14:31
На Сумщині поки не будуть переводити Атинський психоневрологічний інтернат у приміщення школи в Білопіллі
Сегодня 14:25
У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння легковика (відео)
Сегодня 14:11
За розбещення 4-річної дівчинки жителю Сумщини загрожує до 8 років позбавлення волі
Сегодня 14:08
Ювенальні прокурори: 347 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 14:01
За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили 7 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 13:27
На Сумщині за пропозицію хабара поліцейським чоловік постане перед судом
Сегодня 12:50
Зі службою зайнятості Сумщини можна комунікувати дистанційно
Сегодня 12:36
За вчора на Сумщині поліцейські нарахували 37 приходів у шести селах
Сегодня 12:32
На Сумщині рятувальники разом з добробатівцями розбирали зруйновану під час окупації будівлю (відео)
Сегодня 12:12
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.