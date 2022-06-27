За розбещення 4-річної дівчинки жителю Сумщини загрожує до 8 років позбавлення волі За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 7 липня 2022 року повідомлено про підозру 48-річному жителю Сумського району за фактом розбещення малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи в м. Суми у квартирі своєї співмешканки, залишився наодинці з її 4-річною онукою та вчинив з дитиною розпусні дії. Про вказаний факт у поліцію повідомила бабуся дівчинки. У ході слідства інформація підтвердилась.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури