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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:1380

Поліцейські розшукали літню жінку, яка заблукала в лісі на Ямпільщині

Жителька Конотопу вирушила на Ямпільщину за ягодами. Проте незнання лісу привело до того, що вона заблукала й не змогла самостійно відшукати дорогу до залізничної станції.

На спецлінію 102 зателефонувала 77-річна жінка, яка повідомила, що вона заблудилася в лісі поблизу села Неплюєве, що на Ямпільщині.

Місцеві правоохоронці одразу розгорнули пошукову операцію: їздили лісними дорогами поблизу вказаного села з увімкненою сиреною, щоб заблукала жінка змогла вийти до них на звук, та підтримували з нею розмову по мобільному телефону.

Вжиті заходи дали свій позитивний результат. Пенсіонерка вийшла на звук сирени до поліцейських. Її доставили до найближчої залізничної станції, де вона сіла на потяг додому.

З жінкою правоохоронці провели профілактичну бесіду. Остання подякувала поліцейським за порятунок.

Поліція Сумщини

Общество
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