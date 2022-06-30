Поліцейські розшукали літню жінку, яка заблукала в лісі на Ямпільщині Жителька Конотопу вирушила на Ямпільщину за ягодами. Проте незнання лісу привело до того, що вона заблукала й не змогла самостійно відшукати дорогу до залізничної станції.

На спецлінію 102 зателефонувала 77-річна жінка, яка повідомила, що вона заблудилася в лісі поблизу села Неплюєве, що на Ямпільщині.

Місцеві правоохоронці одразу розгорнули пошукову операцію: їздили лісними дорогами поблизу вказаного села з увімкненою сиреною, щоб заблукала жінка змогла вийти до них на звук, та підтримували з нею розмову по мобільному телефону.

Вжиті заходи дали свій позитивний результат. Пенсіонерка вийшла на звук сирени до поліцейських. Її доставили до найближчої залізничної станції, де вона сіла на потяг додому.

З жінкою правоохоронці провели профілактичну бесіду. Остання подякувала поліцейським за порятунок.

Поліція Сумщини