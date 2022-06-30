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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:5769

На Охтирщині поліцейські виявили посів нарковмісних рослин

Більше 30 рослин коноплі та пристрій для куріння марихуани виявили співробітники поліції під час огляду домоволодіння місцевого мешканця.

Співробітники відділення поліції № 1 (м. Тростянець) отримали інформацію про те, що 32-річний мешканець одного із сіл Охтирського району вирощує рослини коноплі. Та навідалися до нього аби це перевірити.

У ході огляду домоволодіння зловмисника поліцейські виявили та вилучили 31 рослину коноплі, а також пристрій для куріння марихуани.

За даним фактом у поліції було відкрито кримінальне провадження за ст.310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель). Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини

Право
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