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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Хто сьогодні в Сумах буде без води

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

  • пр-т М. Лушпи, 12, вул. Прокоф’єва, 31 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах);
  • вул. Харківська, 40 (заміна стояка холодної води в квартирі);
  • вул. Реміснича, 12/1, вул. Металургів, 11 (встановлення лічильників холодної та гарячої води в квартирах);
  • вул. Данила Галицького, 53, вул. О. Аніщенка, 10 (заміна кранів холодної води в квартирі);
  • вул. Привокзальна, 3 (встановлення лічильника холодної води в квартирі).

Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.

Экономика Відключення води
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