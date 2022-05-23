Хто сьогодні в Сумах буде без води

Йдеться про будинки за адресами:
Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.
КП "Міськводоканал" звітує про завершення робіт на водозаборах....
Про зупинення роботи Лучанського водозабору повідомляє Сумський міськводоканал....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води у будинках....
Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води....
Про це повідомляє Сумський міськводоканал....