Хто сьогодні в Сумах буде без води Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами: пр-т М. Лушпи, 12, вул. Прокоф’єва, 31 (заміна стояків холодної та гарячої води в квартирах);

вул. Харківська, 40 (заміна стояка холодної води в квартирі);

вул. Реміснича, 12/1, вул. Металургів, 11 (встановлення лічильників холодної та гарячої води в квартирах);

вул. Данила Галицького, 53, вул. О. Аніщенка, 10 (заміна кранів холодної води в квартирі);

вул. Привокзальна, 3 (встановлення лічильника холодної води в квартирі). Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням.