В Охтирці пройшов випуск музичної школи Гарні, піднесені і водночас схвильовані та дещо засмучені – такими виглядали учасники святкового заходу, який відбувся в Охтирській музичній школі імені П.С. Білинника.

В стінах школи пройшло урочисте вручення свідоцтв про закінчення мистецької освіти. Всі випускники, а їх було аж 62 учні, незважаючи на події, які останнім часом розгортаються в нашій країні, достойно завершили навчальний процес.

20 – на «відмінно» та отримали документ із відзнакою!

Звичайно, були посмішки, обійми і сльози радості. Адже викладачі мали змогу вперше після страшних лютневих подій обійняти своїх вихованців. З промови директора школи Ольги ТАРАНЕНКО пролунали теплі слова подяки викладачам і учням за нелегку «дистанційну» роботу, за витримку і високу мотивацію до навчання, за теплу і важливу підтримку батьків.

Викладачі школи подарували своїм вихованцям цікавий концерт, в якому вони самі нібито стали учнями. В своїх виступах вони майстерно відобразили і учнівське сценічне хвилювання, і розпач від забутого тексту, і, звичайно, відмінну гру на інструменті. «Родзинкою» святкового концерту вже вкотре став виступ шкільного оркестру народних інструментів.

Успіхів вам, дорогі випускники, упевненості в досягненні мети, щасливої життєвої долі під мирним, ясним небом! Нехай музика супроводжує вас, живе в ваших серцях і допомагає вам у різних ситуаціях на вашому життєвому шляху!

Охтирська міська рада