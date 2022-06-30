Путивльський педколедж ризикує залишитись без цьогорічних вступників Чи не найрезонаснішним на сесії Путивльської міської ради 8 скликання було питання втрати регіонального замовлення Путивльським педагогічним фаховим коледжем імені С.В. Руднєва на підготовку фахових молодших бакалаврів у новому навчальному році.

Відповідне розпорядження голова Сумської ОДА видав 16 червня, тобто ще до старту вступної компанії. Але в.о. директора коледжу Зоя МАТВІЄНКО довела це до відома колективу лише 05 липня, коли на той час було зафіксовано вже 20 електронних заяв від абітурієнтів.

Відтепер постає питання: -Чи забажають навчатись діти за власні кошти? А якщо ні, то коледж стрімко наблизиться до припинення свого існування. У депутатів міськради і у міського голови Костянтина ГАВРИЛЬЧУКА до керівниці закладу багато запитань, але вона наразі не планує збирати колектив, щоб спільно шукати на них відповіді. Депутат міської ради Віталій ФЕДОРЕНКО також пропонував свою допомогу, але плідного діалогу, на жаль, не вийшло.

Та не зважаючи на таку позицію керівниці установи, голова громади ініціював зустріч із народними депутатами від "Слуги народу", керівництвом області для пошуків шляхів вирішення проблеми, і така зустріч найближчим часом має відбутись.

А поки що колектив коледжу у зверненні до Костянтина ГАВРИЛЬЧУКА висловлює недовіру своєму керівникові, просить донести це до вищих органів влади та допомогти закладу в існуванні. Під цим зверненням - підписи значної частини колективу.

Тож депутати одноголосно підтримали звернення до голів Сумської обласної ради та Сумської військової адміністрації посприяти наданню регіонального замовлення на бюджетній основі Путивльському педколеджу та розглянути питання у межах своїх повноважень щодо відповідності займаній посаді в.о. директора коледжу.

Нагадаємо, що на посаду керівника закладу Зоя МАТВІЄНКО була призначена без проведення конкурсного відбору як виконувачка обв'язки директора. З приставкою "в.о." вона працює вже другий рік. Минулого року план з регіонального замовлення "бюджетних місць" був невиконаний, а цього року такий план заклад втратив взагалі.

У коледжі створені 113 робочих місць, загальна сума відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади склала за 2021 рік майже 2 млн. грн. Тут сьогодні здобувають освіту 260 студентів з різних районів та областей України. Заклад має більш ніж сторічну історію свого існування.

Путивлська міськрада