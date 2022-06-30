Село з Сумщини - фіналіст конкурсу «Неймовірні села України 2022» Жителі села Нова Слобода, що на Сумщині, є представниками унікальної етнічної групи — горюни. Це східнослов’янський субетнос, якого лишилося всього кілька тисяч.

Попри свою малочисельність вони й досі плекають давні традиції — збирають лікарські трави, плоди та квіти. Збір супроводжується виконанням горюнських пісень.

На конкурс місцева влада подала бізнес-проєкт з виробництва чаїв під брендом «Горюнські чаї», пише Агропортал.

За грантові кошти планується придбати сушильне обладнання для харчових продуктів, подрібнювач сушених лікарських трав та обладнання для облаштування чайної кімнати (автентичний посуд, електричні чайники, термоси, тару для фасування, стелажі для експозиції, автентичні костюми).

Тетяна Морозова, головний спеціаліст відділу фінансів та економічного розвитку Новослобідської ТГ: «Горюнські чаї мають лікувальні та чудодійні властивості. Ними лікують не тільки тілесні хвороби, а й душевні. Ми маємо декілька видів зборів. Рецепти перевірені віками — переймали у місцевих старожилів».

Для виробництва «Горюнських чаїв» місцева влада вже виділила приміщення, яке є власністю Новослобідської ТГ. У приміщенні бібліотеки планується створення кімнати для дегустації чаїв: господиня буде розповідати гостям історію краю та розкриє цілющі властивості чаїв, також можна буде послухати горюнські пісні та приміряти національні костюми. А ще — власноруч приготувати цілющий напій.

Орієнтовна вартість проєкту — до 150 тис. грн. За грантові кошти планується придбати сушильне обладнання для харчових продуктів, подрібнювач сушених лікарських трав та обладнання для облаштування кімнати (автентичний посуд, електричні чайники, термоси, тару для фасування, стелажі для експозиції, автентичні костюми).

Проєкт буде реалізовано протягом року. В межах його реалізації буде створено нове робоче місце. Очікуються додаткові надходження до сільського бюджету.

Нова Слобода є адміністративним центром Новослобідської ТГ. Село дивовижне своїми краєвидами, лісами та водоймами. Населення становить 1001 особу.

За кошти ДФРР у селі реалізовано проєкт з капітального ремонту Новослобідського навчально-виховного комплексу.

У Новій Слободі знаходиться Софроніївський монастир. У місцевому лісі ростуть два дуби, вік яких оцінюється понад 450 років.

На території села успішно діють два музеї — Музей горюнської культури та монумент «Дзвін Скорботи». Екскурсії проводять горюнською мовою, адже всі працівники закладу — місцеві жителі-горюни, які чудово знаються на музейному матеріалі.

У серпні 2021 року на території села за грантові кошти УКФ було проведено всеукраїнський фестиваль субетносів України «На гостини до горюнів» у межах святкування 30-ї річниці незалежності України та започатковано традицію щорічного проведення фестивалю в селі Нова Слобода.