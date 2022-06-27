У Путивлі не вистачає палива – депутати звернулися до ОВА

Як відомо, у Путивлі монополія на реалізацію пального належить мережі ANP. До війни працювала ще АЗС MARSHALL з офісом у Харківській області, але зараз вона закрита. Тож місцеві мешканці потерпають від відсутності бензину та дизпалива, хоча у сусідніх містах паливо періодично завозиться.
Ще у травні міській голова Костянтин ГАВРИЛЬЧУК своїм листом просив вище керівництво області вплинути на ситуацію, але отримав фактичну відписку про те, що власники АЗС на свій розсуд вирішують куди завозити пальне.
І ось друга спроба, тепер колективна.
-Просимо Вас, як керівників державних структур, в рамках наданих повноважень вплинути на ситуацію з постачанням палива до м.Путивля з метою повноцінного забезпечення життєдіяльності нашої громади, - йдеться у зверненні.
Путивльська громада