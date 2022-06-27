У Путивлі не вистачає палива – депутати звернулися до ОВА На 29-й сесії Путивльської міської ради 8 скликання депутати підтримали чисельні прохання мешканців громади про можливість придбання палива на АЗС та направили звернення до голови Сумської обласної військової адміністрації та начальника головного управління національної поліції у Сумській області стосовно вирішення цього питання.

Як відомо, у Путивлі монополія на реалізацію пального належить мережі ANP. До війни працювала ще АЗС MARSHALL з офісом у Харківській області, але зараз вона закрита. Тож місцеві мешканці потерпають від відсутності бензину та дизпалива, хоча у сусідніх містах паливо періодично завозиться.

Ще у травні міській голова Костянтин ГАВРИЛЬЧУК своїм листом просив вище керівництво області вплинути на ситуацію, але отримав фактичну відписку про те, що власники АЗС на свій розсуд вирішують куди завозити пальне.

І ось друга спроба, тепер колективна.

-Просимо Вас, як керівників державних структур, в рамках наданих повноважень вплинути на ситуацію з постачанням палива до м.Путивля з метою повноцінного забезпечення життєдіяльності нашої громади, - йдеться у зверненні.

Путивльська громада