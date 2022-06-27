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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:40156

У серпні в Сумській міськраді може з’явитися новий структурний підрозділ

На позачерговій сесії Сумська міська рада прийняла рішення про внесення змін до структури апарату та виконавчих органів СМР і їх загальної штатної чисельності.

В преамбулі документа йде мова про те, що влада має намір оптимізувати роботу двох відділів.

Так, згідно з рішенням, пропонується реорганізувати відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи СМР шляхом злиття в управління муніципальної безпеки, пише Ваш шанс.

Нагадаємо, що зараз, згідно з інформацією на сайті Сумської міськради, відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами має начальника Станіслава Кононенка та п’ятьох головних спеціалістів. Відділ з питань надзвичайних ситуацій населення – начальника Артура Петрова, двох завідувачів секторами та двох старших інспекторів. Нове управління (муніципальної безпеки) в своїй структурі матиме відділ з питань цивільного захисту (сектор з питань надзвичайних ситуацій та оповіщення і сектор цивільного захисту населення) та відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення доручено підготувати та внести на чергову сесію Сумської міськради положення про управління муніципальної безпеки. А сумському міському голові - привести штати виконавчих органів Сумської міськради у відповідність до цього рішення та вжити організаційно-правові заходи щодо вивільнення/ переведення працівників.

Нове управління в структурі СМР повинно запрацювати з 17 серпня цього року.

Але нагадаємо, що це вже не перша така спроба укрупнити структуру виконавчих органів. В кінці 2021-го Сумська рада приймала рішення щодо створення з 1 березня управління цифрової трансформації. До його складу повинні були ввійти відділ інформаційних технологій та комп"ютерного забезпечення (як відділ інформаційних технологій та захисту інформації) та «Служба 15-80» - як Єдиний диспетчерський центр моніторингу та збору інформації. Крім того, у структурі управління передбачалося створення сектору забезпечення онлайн-трансляцій засідань міськради, депутатських комісій та інших засідань. Але такого управління в структурі виконавчих органів досі немає… Можливо, ситуація з управлінням муніципальної безпеки буде іншою?

Политика
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