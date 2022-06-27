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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:14208

На Сумщині депутату сільради присудили 8,5 тис. грн штрафу за колабораціонізм

Депутат Новослобідської сільської ради Олександр Міщенко під час окупації Сумської області передав будівлю та майно Юріївської загальноосвітньої школи.

Про пише 368.media з посиланням на матеріали кримінальної справи за ч.4 ст.111-1 КК.

Встановлено, що в період з 24 лютого по 3 квітня збройними силами росії було окуповано селище Юр'єво Конотопського району. У цей час з метою розміщення штабу окупаційних військ у приміщенні загальноосвітньої школи представники країни-агресора звернулися до депутата Новослобідської сільської ради Олександра Міщенка, який раніше працював учителем у зазначеній школі.

Виконуючи вимоги окупантів, він звернувся до директора школи з вимогою надати у розпорядження окупантів будинок школи, на що отримав рішучу відмову. Надалі він звернувся до сторожа-кочегара, який 1 квітня прибув до будівлі школи та відчинив вхідні двері. З 1 квітня по 3 квітня окупанти використовували школу як військово-адміністративний штаб.

За цим фактом Олександру Міщенку повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч.4 ст.111-1 КК.

Путивльський районний суд Сумської області визнав його винним, призначивши покарання у вигляді штрафу 8,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування, строком на 10 років.

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