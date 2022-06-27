Про пише 368.media з посиланням на матеріали кримінальної справи за ч.4 ст.111-1 КК.
Встановлено, що в період з 24 лютого по 3 квітня збройними силами росії було окуповано селище Юр'єво Конотопського району. У цей час з метою розміщення штабу окупаційних військ у приміщенні загальноосвітньої школи представники країни-агресора звернулися до депутата Новослобідської сільської ради Олександра Міщенка, який раніше працював учителем у зазначеній школі.
Виконуючи вимоги окупантів, він звернувся до директора школи з вимогою надати у розпорядження окупантів будинок школи, на що отримав рішучу відмову. Надалі він звернувся до сторожа-кочегара, який 1 квітня прибув до будівлі школи та відчинив вхідні двері. З 1 квітня по 3 квітня окупанти використовували школу як військово-адміністративний штаб.
За цим фактом Олександру Міщенку повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч.4 ст.111-1 КК.
Путивльський районний суд Сумської області визнав його винним, призначивши покарання у вигляді штрафу 8,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування, строком на 10 років.