Подробиці сьогоднішніх обстрілів Сумщини від ОВА Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах.

Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників.

Постраждалих немає.

У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.

По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку.