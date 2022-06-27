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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 23:1094

Подробиці сьогоднішніх обстрілів Сумщини від ОВА

Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах.

Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників.

Постраждалих немає.

У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.

По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській  громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку.

Общество
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