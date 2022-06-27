Подробиці сьогоднішніх обстрілів Сумщини від ОВА

Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників.
Постраждалих немає.
У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.
По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.
У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.
В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку.