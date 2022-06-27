У СумДУ відбувся обласний фестиваль «CYBER SUMDU 2022» 2-3 липня в Конгрес-центрі Сумського державного університету відбувся Чемпіонат області серед учнів та студентів з кіберспорту «CYBER SUMDU 2022».

Організували турнір – кафедра економічної кібернетики Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту та центр кіберспорту СумДУ.

Захід зібрав 60 учасників із різних куточків Сумської області (с.Хмелів, с.Сад, с.Боромля, м.Суми), а також з м.Вроцлав (Польща). Серед них: 19 школярів, 13 студентів коледжів і 28 студентів ЗВО.

Кіберспортсмени змагалися командами в 3 турнірах із дисциплін CS:GO, Valorant та Dota 2. Самі ж турніри проходили у форматі мікс кап, що передбачає формування команд на місці.

Учасники фестивалю показали високий рівень підготовки та чесну командну боротьбу. Усі бажаючі мали змогу спостерігати за змаганнями у режимі онлайн – за підсумком зафіксовано 1528 переглядів на twitch каналі за 2 дні.

У конкурсній номінації «Кращий кіберспортсмен СумДУ» в рамках щорічного конкурсу «CYBER SUMDU AWARDS» переміг студент навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Володимир ТЕСЛЕНКО.

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