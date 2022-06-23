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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:3359

У Ромнах поліцейські повідомили про підозру жінці в колабораційній діяльності

Правоохоронці викрили 66-річну місцеву жительку, яка перебуваючи на роботі в одному з комунальних закладів міста, у присутності своїх колег виправдовувала збройну агресію окупаційних військ рф на території України та визнавала їхні дії правомірними.

До працівників Роменського районного відділу поліції надійшла інформація про місцеву жительку, яка з моменту вторгнення російських військ на територію України підтримує їхню агресивну політику  та  схиляє інших людей до своєї проросійської позиції.

Дану інформацію правоохоронці перевірили та під час досудового розслідування встановили, що роменчанка, працюючи в одному з комунальних закладів міста, починаючи з 24 лютого та до кінця травня цього року знаходячись на робочому місці у присутності, як колег, так і  інших громадян, під час розмов намагалася схилити всіх до своєї думки, а саме щодо глорифікації військовослужбовців рф.

Так, під час розмов з колегами пенсіонерка повідомляла їм про те, що дії збройних сил рф проти України направлені тільки на звільнення населення та стверджувала, що взагалі здійснювати військову агресію на території України може лише сама держава Україна. Також, вона заперечувала факт того, що збройні сили російської федерації вчиняють військові злочини стосовно цивільного населення.

По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”  Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили місцевій жительці про підозру. Тепер за скоєне їй загрожує максимальне покарання у вигляді позбавленням волі строком до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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