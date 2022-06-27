Сумські патрульні повернули зниклого чоловіка додому На лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення 32-річного чоловіка.

Мати розповіла, що її син залишив домівку та не повернувся. Вона дуже хвилювалася, бо чоловік має проблеми зі здоров’ям та потребує особливого піклування.

Інформацію з описом зниклого громадянина отримали всі екіпажі міста. Також патрульні звернулися з орієнтуванням на вокзали обласного центру. І вже близько за годину охоронцям порядку зателефонували із залізничного вокзалу. Саме там чоловіка і виявили.

Інспектори відвезли “мандрівника“ додому та передали рідним.

Друзі, приділяйте більше уваги своїм рідним. Особливо, якщо вони потребують особливого піклування! Бережіть один одного!