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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:4637

Сумські патрульні повернули зниклого чоловіка додому

На лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення 32-річного чоловіка.

Мати розповіла, що її син залишив домівку та не повернувся. Вона дуже хвилювалася, бо чоловік має проблеми зі здоров’ям та потребує особливого піклування.

Інформацію з описом зниклого громадянина отримали всі екіпажі міста. Також патрульні звернулися з орієнтуванням на вокзали обласного центру. І вже близько за годину охоронцям порядку зателефонували із залізничного вокзалу. Саме там чоловіка і виявили.

Інспектори відвезли “мандрівника“ додому та передали рідним.

Друзі, приділяйте більше уваги своїм рідним. Особливо, якщо вони потребують особливого піклування! Бережіть один одного!

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