У Сумах поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого До чергової частини надійшло повідомлення від 35-річного мешканця с. Печище Сумського району про те, що він вивив тіло свого знайомого без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Тіло чоловіка було направлено на експертизу для встановлення причин смерті.

За результатами експертизи встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок тілесних ушкоджень.

У ході подальших слідчих дій було встановлено, що того дня потерпілий разом зі своїм знайомим відпочивали за пляшкою. Згодом між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час якої зловмисник завдав 61-річному чоловіку тілесні ушкодження, що несумісні з життям.

Наразі зловмисника вже затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» КК України.