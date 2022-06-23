У Сумах поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Тіло чоловіка було направлено на експертизу для встановлення причин смерті.
За результатами експертизи встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок тілесних ушкоджень.
У ході подальших слідчих дій було встановлено, що того дня потерпілий разом зі своїм знайомим відпочивали за пляшкою. Згодом між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час якої зловмисник завдав 61-річному чоловіку тілесні ушкодження, що несумісні з життям.
Наразі зловмисника вже затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» КК України.