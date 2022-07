СумДУ здобув потужний грантовий проєкт за програмою ЄС Horizon Europe Програма Європейського Союзу Horizon Europe є найбільшою міжнародною грантовою програмою, що підтримує передові наукові дослідження.

Проєкт «Towards MXenes` biomedical applications by high-dimensional immune MAPping», отриманий Сумським державним університетом, передбачає вивчення інноваційних 2D-матеріалів для використання в медицині.

Він виконується групою науковців Центру біомедичних досліджень СумДУ в партнерстві з найвідомішими дослідниками 2D-матеріалів із усього світу.

До складу консорціуму разом із СумДУ увійшли представники 14 провідних університетів та компаній світу: з Італії (Universita Degli Studi Di Padova та Cambridge Raman Imaging Srl ), Латвії (Latvijas Universitate), Туреччини (Ankara Universitesi), Ірландії (Trinity College Dublin), Сербії (Univerzitet U Novom Sadu), Німеччини (Universitaetsklinikum Essen), України (Materials Research Center), Великобританії (YOURSCIENCEBC LIMITED), Сполучених Штатів Америки (Drexel University та La Jolla Institute For Allergy And Immunology), Саудівської Аравії (King Abdullah University Of Science And Technology) та Канади (University Of Manitoba).

Зокрема, у роботі над проєктом беруть участь: першовідкривач максенів Юрій ГОГОЦІ (Університет Дрекселя, США), провідний вчений в галузі імунології Лючія Джемма ДЕЛОДЖІ (університет Падуа, Італія), а також найбільший виробник максенів Олексій ГОГОЦІ (Materials Research Center).

«Крок за кроком ми йшли до цього досягнення. Розпочали готувати проєкт у лютому, але після російського вторгнення роботу довелося призупинити. Щиро дякую всім партнерам за підтримку в такий непростий час. Кожен із них погодився продовжувати подання проєкту, і ми впевнено просувалися до перемоги», - прокоментував керівник Центру біомедичних досліджень Максим ПОГОРЄЛОВ.

Виконання проєкту посприяє розвитку наукових досліджень в університеті, дасть можливість студентам і аспіратам брати участь в розробках світового рівня, отримати безцінний досвід наукового спілкування з провідними вченими світу.

«Головна особливість CумДУ – можливість не лише отримати нові знання, а й узяти участь у їх створенні. І основний шлях до створення нових знань – участь у престижних міжнародних проєктах, особливо у складі консорціуму світового рівня», - зазначив начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин КИРИЧЕНКО.

СумДУ вітає професора Максима ПОГОРЄЛОВА, керівницю проєкту, доцентку Вікторію КОРНІЄНКО, увесь колектив Центру з черговою перемогою, бажає натхнення та успіхів у реалізації потужної наукової роботи!

®